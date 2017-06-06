Клиенты Сбербанка могут получить ипотеку со сниженной процентной ставкой

С 1 июня 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по кредитам на приобретение жилья в новостройках. А по остальным базовым ипотечным продуктам банк снизил процентную ставку с 5 июня. Снижение составляет 0,20-0,75 п. п. Также с начала лета за электронную регистрацию сделки для первичного жилья клиенты банка могут получить скидку, увеличенную до 0,7 п. п. за электронную регистрацию сделки для первичного жилья.

Если клиент оформит сделку на приобретение квартиры в новостройке через интернет, его процентная ставка составит 10,0%. Если сделка будет оформлена иным способом — процентная ставка составит 10,70%.

Кроме того, в банке продолжает действовать специальная программа с рядом застройщиков. Она позволяет получить скидку от базовой ставки в размере 2,0-2,7 п. п. В рамках данного предложения процентная ставка составит с 1 июня 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).

«Сбербанк наблюдает стабильное восстановление спроса на ипотеку: объём заявок с начала 2017 года прирастает по отношению к аналогичному периоду 2016 года. С учётом востребованности новых электронных сервисов, мы предлагаем ещё более выгодные процентные ставки на кредиты с их использованием», – отметил Старший управляющий директор — директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

Более подробную информацию об условиях кредитования в Сбербанке можно получить на официальном сайте в разделе «Кредит на жильё». Условия предоставления услуги на регистрацию права собственности на недвижимость через интернет, а также цены указаны на официальном сайте «ДомКлик».