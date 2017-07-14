Клиенты ВТБ Страхование жизни могут оформлять налоговый вычет в режиме онлайн

Клиенты ВТБ Страхование жизни теперь могут пользоваться новым онлайн-сервисом, который позволяет владельцам полисов в режиме реального времени через интернет оформить социальный налоговый вычет. Клиент может получить обратно 13% от суммы уплаченных им страховых взносов.

«Возможность получить налоговый вычет является значительным преимуществом продуктов страхования жизни перед многими другими инвестиционными инструментами. Но не все наши клиенты располагают временем, чтобы заполнить декларацию, собрать необходимые документы и лично подать соответствующее заявление в налоговую службу. Именно поэтому на нашем сайте мы реализовали сервис, позволяющий владельцам полисов страхования жизни дистанционно из любой точки России без посещения офиса страховой компании и налоговой инспекции оформить налоговый вычет и вернуть 13% от уплаченных страховых взносов», — рассказал генеральный директор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарёв.

Те клиенты, что платят страховые взносы на сумму превышающую 100 тысяч рублей в год, услуга бесплатна. Если сумма страховых взносов меньше — клиент может воспользоваться услугой с 30% скидкой. Воспользоваться сервисом можно на сайте компании ВТБ Страхование жизни.