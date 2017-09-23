Новости
Россия и Мир
Клип «Ленинграда» номинировали на британскую премию UK Music Video Awards

Клип «Ленинграда» номинировали на британскую премию UK Music Video Awards

Клип на песню «Кольщик» номинирован сразу в нескольких категориях.

Музыкальный клип группировки «Ленинград» «Кольщик» номинировали на престижную британскую премию UK Music Video Awards. Об этом говорится на сайте музыкальной премии.

Клип российской группы номинирован сразу в нескольких категориях — «Иностранное альтернативное видео», «Монтаж видео» и «Визуальные эффекты видео». За главную музыкальную награду также будут бороться музыканты Бек с клипом на песню Up All Night и австралийские электронщики The Avalanches с их видео Subways.

Напомним, группировка «Ленинград» опубликовала свой клип на песню «Кольщик» ещё в феврале 2017 года. Тогда в Сети он вызвал в том числе негативную реакцию из-за необычного монтажа. В ролике все события происходят в обратном порядке. На момент публикации заметки, на YouTube кдип посмотрели 14 824 576 раз.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / Ленинград | Leningrad.
Фото: https://www.youtube.com / Ленинград | Leningrad.

Комментарии

Рекомендуем

Спецпроекты

Фотоконкурс «Тёплая осень на Сибдепо»

Сибдепо дарит путёвку в жаркую страну, отдых в 5-звёздочном отеле и планшет Apple iPad за кадры яркой осени
Чтиво

«Офис 2020»: новый экспери­мен­таль­ный филиал Сбербанка в Кемерове

Сибдепо побывал в инновационном офисе банка
Новости

Конструктор Yota: как выбрать нужные услуги и сэкономить на мобильной связи

Сибдепо поможет разобраться, как выбрать только необходимые опции с помощью нового предложения Yota для смартфона
Новости

В суде допросили свидетелей и кемеровских экспертов МВД по делу о ДТП с Мовшиным

Также был допрошен водитель Toyota Premio Виктор Оленин.

Сегодня в Кемерове

Популярное