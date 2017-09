Клип «Ленинграда» номинировали на британскую премию UK Music Video Awards

Музыкальный клип группировки «Ленинград» «Кольщик» номинировали на престижную британскую премию UK Music Video Awards. Об этом говорится на сайте музыкальной премии.

Клип российской группы номинирован сразу в нескольких категориях — «Иностранное альтернативное видео», «Монтаж видео» и «Визуальные эффекты видео». За главную музыкальную награду также будут бороться музыканты Бек с клипом на песню Up All Night и австралийские электронщики The Avalanches с их видео Subways.

Напомним, группировка «Ленинград» опубликовала свой клип на песню «Кольщик» ещё в феврале 2017 года. Тогда в Сети он вызвал в том числе негативную реакцию из-за необычного монтажа. В ролике все события происходят в обратном порядке. На момент публикации заметки, на YouTube кдип посмотрели 14 824 576 раз.