Ко Дню учителя кузбасским школам подарили 52 автобуса
Водители школьных автобусов получили ключи от 49 «ПАЗов» и трёх «Газелей».
Во вторник, 3 октября, в Кузбассе водителям школьных автобусов вручили ключи от 49 «ПАЗов» и трёх «Газелей». Новый школьный транспорт общеобразовательным учреждениям региона подарили ко Дню учителя.
«Новые школьные автобусы заменят транспорт, который отслужил срок эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Все пассажирские места оснащены ремнями безопасности, также предусмотрены багажные полки. Автобусы оснащены специальными устройствами, которые препятствуют движению транспорта при открытых дверях и со скоростью выше 60 км/ч.
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.