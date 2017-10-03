Ко Дню учителя кузбасским школам подарили 52 автобуса

Водители школьных автобусов получили ключи от 49 «ПАЗов» и трёх «Газелей».

Во вторник, 3 октября, в Кузбассе водителям школьных автобусов вручили ключи от 49 «ПАЗов» и трёх «Газелей». Новый школьный транспорт общеобразовательным учреждениям региона подарили ко Дню учителя.

«Новые школьные автобусы заменят транспорт, который отслужил срок эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Все пассажирские места оснащены ремнями безопасности, также предусмотрены багажные полки. Автобусы оснащены специальными устройствами, которые препятствуют движению транспорта при открытых дверях и со скоростью выше 60 км/ч.