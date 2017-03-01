Кобзон и Милонов предлагают бойкотировать «Евровидение-2017»

Они считают, что России не нужно участвовать в музыкальном конкурсе, который пройдёт весной на Украине.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон поддержал предложение коллеги Виталия Милонова о бойкотировании в этом году международного музыкального конкурса «Евровидение-2017». Он так же, как Милонов считает, что Россия не должна отправлять своего представителя на конкурс, однако россияне должны сами принять решение смотреть им трансляцию конкурса или нет.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов попросил генерального директора Первого канала Константина Эрнста не транслировать мероприятие, которое пройдёт весной в Киеве.

«Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в Евровидении, чтобы не давать возможность русофобствовать в Украине», – цитирует РИА Новости Иосифа Кобзона.

Ещё ранее зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предлагал отправить на конкурс в Киев Иосифа Кобзона вместе с Ансамблем песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

В прошлом году украинская певица Джамала победила на конкурсе в Стокгольме с песней «1944». Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, а финал запланирован на 13 мая.

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что Россию на международном конкурсе в Киеве представит финалист музыкального шоу «Голос» Александр Панайотов.