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Когда дорожники завершат ремонт дороги на Кузбасском мосту в Кемерове

Когда дорожники завершат ремонт дороги на Кузбасском мосту в Кемерове

Из-за ремонтных работ на улице Терешковой и самом мосту постоянно наблюдаются заторы.

В Кемерове дорожники намерены завершить ремонт дороги на Кузбасском мосту 8 октября. Об этом Сибдепо рассказали в комитете по работе со СМИ городской администрации.

«В понедельник планируется открыть движение по всем шести полосам. Эти ремонтые работы проводились для того, чтобы сохранить сам мост и обеспечить безопасность дорожного движения на нём», – пояснил собеседник издания.

Ранее Сибдепо сообщал, что из-за ремонтных работ на объекте не раз возникали пробки на улице Терешковой.

Напомним, что в этом году на Кузбасском мосту в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали дорожное полотно.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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