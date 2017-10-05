Когда дорожники завершат ремонт дороги на Кузбасском мосту в Кемерове

Из-за ремонтных работ на улице Терешковой и самом мосту постоянно наблюдаются заторы.

В Кемерове дорожники намерены завершить ремонт дороги на Кузбасском мосту 8 октября. Об этом Сибдепо рассказали в комитете по работе со СМИ городской администрации.

«В понедельник планируется открыть движение по всем шести полосам. Эти ремонтые работы проводились для того, чтобы сохранить сам мост и обеспечить безопасность дорожного движения на нём», – пояснил собеседник издания.

Ранее Сибдепо сообщал, что из-за ремонтных работ на объекте не раз возникали пробки на улице Терешковой.

Напомним, что в этом году на Кузбасском мосту в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали дорожное полотно.