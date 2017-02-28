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Когда в Кемерове закроются ледовые катки

Когда в Кемерове закроются ледовые катки

Сибдепо узнал, как долго еще будут работать катки в ледовой арене «Кемерово», «Парке Чудес», а также на стадионах «Химик» и «Шахтёр».

Катание на коньках — одно из самых любимых зимних развлечений у кемеровчан. В преддверии весны Сибдепо узнал, когда в областном центре закроются наиболее популярные ледовые катки, чтобы вы успели прокатиться, пока не поздно.

Ожидается, что раньше остальных закроются катки под открытым небом на стадионе «Шахтёр» и в «Парке Чудес».

«Обычно они у нас работают до середины марта. Планируется, что в этом году будет примерно также, всё зависит от погоды», — сообщила Сибдепо пресс-атташе ФК «Кузбасс» Светлана Булаева.

В «Парке Чудес» изданию сказали примерно то же самое, отметив, что каток может закрыться уже 10 марта.

На стадионе «Химик» крытый каток будет работать до 30 апреля. В ледовой арене «Кемерово» можно будет кататься аж до 30 мая. Отсюда следует, что жителям столицы Кузбасса пока рано убирать коньки в шкаф. Шанс воспользоваться ими у них будет практически до лета.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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