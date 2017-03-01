Кола-мэн из Кемерова «засветился» в шоу «Вечерний Ургант»

Кемеровчанин Денис Кола-мэн «засветился» в шоу «Вечерний Ургант». Выпуск программы со знаменитым жителем областного центра вышел в эфир 28 февраля.

«Мы решили разместить сегодня на наш покрытый инеем ноутбук какую-то фотографию, снимок, изображающий уникальный момент, когда весна встречается с зимой. Тонкий момент. Он сфотографирован уже, нашли это в Интернете. То есть весна как бы совсем близко, она уже переходит дорогу. По позе непонятно, помнит ли она, куда пошла», – сказал ведущий передачи Иван Ургант.

На фото, опубликованном в эфире шоу, запечатлён традиционный для кемеровчан момент. Несмотря на мороз, когда все горожане стараются одеться потеплее, Кола-мэн стоит на улице в шортах и летней майке.

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