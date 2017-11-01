Коллекторов оштрафовали на 300 тысяч за незаконное «выбивание» долгов у кузбассовцев

В Кузбассе всё ещё нет своих коллекторских агентств. При этом в регионе официально работают коллекторы из Москвы, Костромы и Ульяновска. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции руководитель УФССП России по Кемеровской области Дмитрий Ткаченко.

«По последним данным, ни одна организация (коллекторское агентство, – прим. Сибдепо) не получила свидетельства о регистрации в Кемеровской области. Однако коллекторские организации всё же осуществляют работу на территории нашего региона. Это те, которые официально зарегистрированы в Москве, Костроме, Ульяновске», – сказал Дмитрий Ткаченко.

С начала года кузбасские приставы нашли шесть компаний, которые «выбивали» долги с нарушениями. Их впоследствии привлекли к административной ответственности. Каждая организация получила штраф в размере около 50 тысяч рублей.

«Основным нарушением является нарушение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров. Сегодня законодательство предусматривает, что посредством телефонных перговоров можно взаимодействовать с должником не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц», – пояснил начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Сергей Симановский.

Он добавил, что также коллекторы «вводили кузбассовцев в заблуждение» и оказывали на них психологическое давление, «используя выражения, унижающие честь и достоинство гражданина».

Ранее Сибдепо сообщал, что с 1 января 2017 года судебные приставы получили надзорную функцию относительно коллекторских организаций.