Комитет ГД РФ не поддержал законопроект о штрафах за бэби-боксы

Проект закона был внесён еще летом 2016 года.

Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект сенатора Елены Мизулиной о больших штрафах за установку бэби-боксов.

Как сообщает «РИА Новости», проект закона был внесён еще летом прошлого года. Он предлагает штрафовать юридические лица на сумму от одного до пяти миллионов рублей за создание бэби-боксов. Еще один вариант наказания – приостановление деятельности юрлица на срок до трёх месяцев.

По информации издания, ранее российское правительство дало отрицательное заключение на законопроект. Причина – слишком большие штрафы, которые предлагают разработчики документа.