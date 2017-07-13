Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект о курортном сборе

Проект курортного сбора будет проводится в качестве экспериментального в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2022 года.

Комитет ГД РФ по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект закона о введении в нескольких регионах платы за пользование курортной инфраструктурой, передают «Известия».

Пилотный проект будет проводиться в качестве экспериментального в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2022 года. Закон должен быть принят в указанных регионах до 1 декабря 2017 года. Сбор могут начать взимать уже с 1 мая 2018 года.

Курортный сбор будут оплачивать совершеннолетние граждане, остановившиеся в гостинице или каком-либо другом объекте размещения более чем на сутки. Размер сбора установят региональные власти. Он может составить не более 50 рублей с человека за сутки в 2018 году и не более 100 рублей в другие годы эксперимента. Льготным категориям граждан платить не придётся. Собранные средства планируют направлять на финансирование строительства, реконструкции и благоустройства курортов.