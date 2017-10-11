Комитет ООН рекомендовал России компенсировать шорцам утраченное имущество
Международная организация обратила внимание на проблемы национальных меньшинств Кемеровской области.
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации рассмотрел вопрос нарушения прав шорцев, проживающих под Междуреченском. В частности, речь на заседании шла о деревне Казас, ликвидированной в 2013 году.
После начала угольных разработок рядом с Казасом, шорцы потеряли возможность посещать саму деревню и кладбище, расположенное неподалеку.
«Перед посёлком находится контрольно-пропускной пункт: охрана проводит унизительный досмотр жителей и автомобилей, въезжающих и выезжающих из посёлка», — рассказала Сибдепо Яна Таннангашева, член группы «Возрождение Казаса и шорского народа».
В связи с этим ООН рекомендовала российским властям: «предоставить шорскому народу компенсацию за утрату их земель и домов, в том числе в форме замены земель; обеспечить шорскому народу возможность доступа к их родоплеменным землям и кладбищу, а также гарантировать соблюдение принципа свободного, предварительного и осознанного согласия во всех решениях, затрагивающих шорский народ».