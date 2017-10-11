Комитет ООН рекомендовал России компенсировать шорцам утраченное имущество

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации рассмотрел вопрос нарушения прав шорцев, проживающих под Междуреченском. В частности, речь на заседании шла о деревне Казас, ликвидированной в 2013 году.

После начала угольных разработок рядом с Казасом, шорцы потеряли возможность посещать саму деревню и кладбище, расположенное неподалеку.

«Перед посёлком находится контрольно-пропускной пункт: охрана проводит унизительный досмотр жителей и автомобилей, въезжающих и выезжающих из посёлка», — рассказала Сибдепо Яна Таннангашева, член группы «Возрождение Казаса и шорского народа».

В связи с этим ООН рекомендовала российским властям: «предоставить шорскому народу компенсацию за утрату их земель и домов, в том числе в форме замены земель; обеспечить шорскому народу возможность доступа к их родоплеменным землям и кладбищу, а также гарантировать соблюдение принципа свободного, предварительного и осознанного согласия во всех решениях, затрагивающих шорский народ».