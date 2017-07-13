Компании «Яндекс» и Uber объединяются в России

После объединения компаний оба приложения для заказа такси останутся доступными для пользователей.

«Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Об этом сообщает Lenta.ru.

Гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян заявил, что после объединения сервисов оба приложения для заказа такси останутся доступными для пользователей. База водителей будет хранится на одной платформе. Это позволит таксистам получать заказы из двух программ сразу.

«Всё это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки», — цитирует издание Худавердяна.

Худавердян также рассказал о еще одном нововведении. Теперь для клиентов будет действовать специальное роуминговое соглашение.

«Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения «Яндекс.Такси» заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать «Яндекс.Такси» из приложения Uber», — сказал Худавердян.

«Яндекс» и Uber проинвестируют в объединенную компанию 325 миллионов долларов. Главная цель проекта — создание «персонального общественного транспорта».