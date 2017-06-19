Компания Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего пассажирского авиалайнера А380

Европейская авиастроительная компания Airbus объявила о завершении работ по строительству новой модификации самого большого в мире пассажирского авиалайнера А380.

«В новой модификации улучшены эксплуатационные характеристики при сокращении общих расходов на строительство», — цитирует ТАСС представителей компании.

Салон А380plus вмещает 933 пассажира (+80 по сравнению с предыдущей моделью).

Кроме того, производитель изменил конструкцию крыльев, что улучшит термодинамику и сэкономит расход топлива на 4%. В числе других плюсов А380plus — он реже требует техобслуживания. Строительство обновлённого самолёта стоит на 13% дешевле (примерно $370 млн вместо $428 млн).

Airbus A380 — самый крупный серийный пассажирский самолёт в мире. Вмещает в себя 853 человека. Может совершать беспосадочные перелёты на расстояние в 15 200 км, крейсерская скорость – 945 км/ч.