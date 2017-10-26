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Компания BMW представила компактный кроссовер X2

Компания BMW представила компактный кроссовер X2

Первыми на рынок выйдут 190-сильные модификации машины.

Компания BMW представила компактный кроссовер X2. По данным газеты «Коммерсантъ», первыми на рынок выйдут 190-сильные модификации машины. Впоследствии можно будет приобрести авто, которые оснастят моторами в 140, 150 и 192 л.с.

Габаритная длина BMW X2 составляет 4360 миллиметров, ширина – 1824 миллиметра, а высота – 1526 миллиметров. Колёсная база модели равна 2670 миллиметрам, пишет motor.ru.

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Базовая версия нового кроссовера комплектуется спортивной подвеской. У модификаций M Sport и M Sport X будет доступна двухрежимная система регулировки жёсткости подвески Dynamic Damper Control (Comfort и Sport).

Российские продажи X2 начнутся в марте 2018 года. Ближе к этой дате компания назовёт комплектации и цены модели в РФ.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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