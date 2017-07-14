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Компания группы ВТБ застраховала запуск ракеты «Союз-2.1а» со спутником

Компания группы ВТБ застраховала запуск ракеты «Союз-2.1а» со спутником

Запуск состоялся в пятницу, 14 июля.

Компания «ВТБ Страхование» выступила страховщиком ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Канопус-В-ИК», которые запустили 14 июля.

Договор страхования включает риски, связанные с гибелью или повреждением объектов при запуске ракеты.

Общий совокупный лимит ответственности составляет более 2,7 млрд рублей.

«ВТБ Страхование уделяет большое значение участию в проектах в области космонавтики, поскольку это направление имеет важную роль для развития страны, — заявил заместитель генерального директора ВТБ Страхование Алексей Володин. — Наша компания регулярно участвует в страховании запусков ракет космического назначения в рамках российских и международных проектов».

Руководитель центра космического страхования «ВТБ Страхование» Павел Шутов заявил о гордости, вызванной участием компании «в таких знаковых проектах».

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: https://pixabay.com/

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