Компания группы ВТБ застраховала запуск ракеты «Союз-2.1а» со спутником
Запуск состоялся в пятницу, 14 июля.
Компания «ВТБ Страхование» выступила страховщиком ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Канопус-В-ИК», которые запустили 14 июля.
Договор страхования включает риски, связанные с гибелью или повреждением объектов при запуске ракеты.
Общий совокупный лимит ответственности составляет более 2,7 млрд рублей.
«ВТБ Страхование уделяет большое значение участию в проектах в области космонавтики, поскольку это направление имеет важную роль для развития страны, — заявил заместитель генерального директора ВТБ Страхование Алексей Володин. — Наша компания регулярно участвует в страховании запусков ракет космического назначения в рамках российских и международных проектов».
Руководитель центра космического страхования «ВТБ Страхование» Павел Шутов заявил о гордости, вызванной участием компании «в таких знаковых проектах».