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Компания Hyundai официально рассекретила новый кроссовер Kona

Компания Hyundai официально рассекретила новый кроссовер Kona

Автомобиль должен стать конкурентом Nissan Juke, Mazda CX-3.

Компания Hyundai официально рассекретила новый компактный кроссовер Kona. По данным газеты «Коммерсант», машина должна стать конкурентом Nissan Juke и Mazda CX-3.

Автомобиль будут оснащать одним из четырёх моторов – 149-сильным бензиновым 2.0 с шестиступенчатым «автоматом», 177-сильным бензиновым турбомотором 1.6 с семиступенчатым «роботом», 120-сильным 3-литровым бензиновым 1.0 с шестиступенчатой «механикой». Также предусмотрен дизельный вариант, информация о котором в настоящее время отсутствует.

Как информирует «Российская газета», в зависимости от комплектации в Kona установят 5-, 7- или 8-дюймовые информационные дисплеи, а также систему беспроводной зарядки смартфона.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба Hyundai.

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