Компания Johnson & Johnson заплатит американке $110 млн, заболевшей раком из-за её продукции

Женщина в течение 40 лет пользовалась присыпкой с тальком, после чего у неё диагностировали рак яичников.

В США суд закончил рассматривать дело в отношении американской компании Johnson & Johnson, которая судилась с местной жительницей. По утверждению американки, она в течение 40 лет пользовалась детской присыпкой с тальком, после чего у неё диагностировали рак яичников, который распространился на печень. По решению суда, Johnson & Johnson выплатит заболевшей женщине компенсацию в $110 млн, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, сейчас женщина проходит курс химиотерапии, а компания, производящая детскую косметику, намерена обжаловать данное решение суда. По словам представителей компании, их продукция совершенно безопасна.

«Мы готовимся к дополнительным судам в этом году и продолжаем настаивать на безопасности присыпки для детей J&J», — приводит Reuters слова представителя компании.

Известно, что J&J не в первый раз признают виновной в мошенничестве. Зимой 2016 года суд Сент-Луиса обязал компанию выплатить $72 млн семье умершей местной жительницы с аналогичным заболеванием, которая пользовалась продукцией компании. В мае прошлого года другой суд штата Миссури присудил выплатить $55 млн ещё одной женщине, которая пользовалась присыпкой. У неё также диагностировали рак яичников.