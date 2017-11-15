Компания Renault представила новый Duster. Как пишет «Авторамблер», кроссовер практически в точности повторяет одноименную модель под маркой Dacia.

Известно, что машины оснастят 115-сильным и 145-сильным бензиновыми двигателями, а также 1,5-литровыми дизелями мощностью 85, 90 или 110 л.с. Кроме того, будет три вида трансмиссии на выбор: механическая, вариатор или робот.

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При этом второе поколение «Дастера» получило довольно богатое оснащение. В списке опций есть система автоматического переключения дальнего света на ближний, шторки безопасности, система мониторинга объектов в слепых зонах и система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

Сейчас неизвестно, с какими агрегатами новый Duster появится в России. Также производитель не сообщил о дате старта продаж модели в стране.