Компания Sony почти через 30 лет возобновляет производство виниловых пластинок

По данным японских СМИ, производство грампластинок начнётся уже в ближайшее время.

Японская компания Sony Corp заявила о том, что возобновляет массовое производство виниловых пластинок. Производство такого рода носителей будет осуществляться впервые почти почти 30-летнего перерыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что производство грампластинок запустят в текущем финансовом году (финансовый год начался 1 апреля 2017 года). Одно из подразделений японской компании Sony Music Entertainment Japan оборудовала часьь завода, где будут отливать виниловые пластинки. По данным компании Sony, сейчас в Японии грампластинки пользуются большой популярностью. В прошлом году было изготовлено почти 800 тысяч пластинок.

Напомним, Sony Corp выпускала виниловые пластинки до 1989 года, но когда появились CD-диски, массовое производство пластинок прекратилось.