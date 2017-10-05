Компания ВТБ Страхование будет страховать пассажиров и водителей «Яндекс.Такси»

В четверг, 5 октября, в 11 регионах России компания ВТБ Страхование запустила программы страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей «Яндекс.Такси». В пилотном режиме программу запустили в том числе в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Страховка будет распространяться только на те заказы, которые оформлены через сервис. Максимальная выплата за несчастный случай может составить два миллиона рублей.

«Стандартная процедура получения страховых выплат по полису ОСАГО может показаться сложной и запутанной. Мы упрощаем и ускоряем этот процесс, радикально увеличиваем сумму компенсаций и распространяем нашу страховку не только на пассажиров, но и на водителей», — говорит Тигран Худавердян, генеральный директор Яндекс.Такси.

В следующем году данная страховая программа будет запущена во всех регионах России, где есть «Яндекс.Такси». Запуск программы никак не повлияет на стоимость поездок, а с водителей не будут взимать комиссию. Страховая программа предусматривает упрощенную и ускоренную систему выплаты компенсаций.