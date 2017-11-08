Продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни можно приобрести в офисах партнёров.

Компания ВТБ Страхование жизни расширила каналы продаж. Теперь продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни жители Кузбасса могут приобрести в офисах партнёров компании.

В третьем квартале 2017 года ВТБ Страхование жизни заключила договор с рядом банков-партнёров, среди которых – «ОТП Банк», банк «Глобэкс», «Связь-Банк», «Тинькофф Банк», «Восточный экспресс банк», банк «Кольцо Урала». Сотрудничество предусматривает продажу продуктов инвестиционного и накопительного страхования жизни компании в офисах партнёров.

«Одной из главных наших задач является рост объёма страховых сборов и увеличение доли рынка. Роста показателей мы планируем достичь, в первую очередь, за счёт выхода в массовый сегмент и развития банковского канала продаж. На сегодняшний день наши продукты доступны как в банках группы ВТБ, так и в сторонних банках-партнёрах», – прокомментировал генеральный директор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарёв.

По словам гендиректора ВТБ Страхование жизни, сотрудничество с кредитными учреждениями обеспечивает компании дополнительный приток клиентов с хорошим средним счётом. Компания предполагает, что в 2018 году не менее 20-25% продаж будут приходиться на сторонние банки.