Комплекс по переработке промышленных масел и нефтепродуктов открыли в Новокузнецке

В рамках Сибирского экологического форума в Новокузнецке ООО «РОСА-1» презентовало новый комплекс по переработке промышленных масел и нефтепродуктов. Пока в эксплуатацию ввели первую его очередь. Она включает в себя очистку и регенерацию, а также производство базовых масел.

«В конце 2016 года предприятие приступило к созданию участка по очистке отработанных масел мощностью 3000 тонн в год по переработке сырья. При выборе технологии акцент был сделан на простоту обеспечения процесса и наибольшей эффективности по выходу целевой продукции – очищенного базового масла, пригодного для применения в качестве индустриальных масел или как основы легированных масел», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Также на предприятии будут уничтожать отработанные масла и загрязнённые отходы производства для получения вторичной продукции, в том числе пиролизного масла и технического углерода. Благодаря открытию нового комплекса, в Новокузнецке появилось на 20 рабочих мест больше, чем было. Вторую очередь предприятия планируют открыть примерно через три года, его мощность составит 3 600 тонн в год.