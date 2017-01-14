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Константин Эрнст отказался менять формат новогодних «огоньков»

Гендиректор Первого канала дал понять, что молодые зрители не являются приоритетной аудиторией.

Константин Эрнст заявил, что изменений в праздничной новогодней программе Первого канала ждать не следует. Из-за претензий молодёжи формат новогодних «огоньков» меняться не будет.

«Претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливы, но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+ Если мы сделаем Новый год модным и гиперстильным, мы потеряем цифры по сравнению с соседями», — цитирует Эрнста газета «Известия».

Стиль и состав участников новогодних шоу полностью соответствует ожиданиям целевой аудитории канала, добавил Эрнст. По его словам, Алла Пугачёва является той же данью традициям, что и салат «оливье». Поэтому её «необходимо оставить в эфире».

Ранее на портале Cange.org  появилась адресованная Эрнсту петиция с призывом не заполнять новогодний эфир старыми хитами. Обращение подписали более 150 тыс. человек. Схожая петиция была размещена на сайте «Петиция президенту», под ней подписались 26 тысяч человек.

«Сейчас много молодых исполнителей современных песен, много новых авторов и артистов. Но на экранах в новогоднюю ночь опять — Пугачева, Галкин, Киркоров, Орбакайте, Лещенко, Винокур, Алегрова, Басков и прочие. Дайте уже дорогу молодым!», — требуют авторы послания.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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