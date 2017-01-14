Константин Эрнст отказался менять формат новогодних «огоньков»

Константин Эрнст заявил, что изменений в праздничной новогодней программе Первого канала ждать не следует. Из-за претензий молодёжи формат новогодних «огоньков» меняться не будет.

«Претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливы, но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+ Если мы сделаем Новый год модным и гиперстильным, мы потеряем цифры по сравнению с соседями», — цитирует Эрнста газета «Известия».

Стиль и состав участников новогодних шоу полностью соответствует ожиданиям целевой аудитории канала, добавил Эрнст. По его словам, Алла Пугачёва является той же данью традициям, что и салат «оливье». Поэтому её «необходимо оставить в эфире».

Ранее на портале Cange.org появилась адресованная Эрнсту петиция с призывом не заполнять новогодний эфир старыми хитами. Обращение подписали более 150 тыс. человек. Схожая петиция была размещена на сайте «Петиция президенту», под ней подписались 26 тысяч человек.