Константин Райкин: кемеровскому зрителю легче понравиться из-за отсутствия снобизма

С 26 по 29 сентября в Кемеровском театре драмы проходят гастроли Российского государственного театра «Сатирикон». Кемеровским зрителям актёры представят два спектакля – комедию «Лекарь поневоле» и моноспектакль Константина Райкина «Своим голосом».

«Для нас подобные гастроли всегда очень важны и значимы, — рассказал журналистам на пресс-конференции директор Кемеровского областного театра драмы Алексей Разуков. – Потому что на спектакли «Сатирикона» не всем удаётся сходить даже в Москве, а тут мы принимаем их у себя дома. К тому же, это возможность неформальных мастер-классов для актеров и режиссёров – посмотреть за тем, как работают в федеральных театрах».

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Гастроли «Сатирикона» проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». В осенней сессии проекта принимают участие 30 театров, которые посетят с гастролями 50 регионов России и покажут более 300 спектаклей. В Кемерово артисты «Сатирикона» приехали из Томска, где показали шесть спектаклей.

«Наши гастроли в какой-то степени вынужденные – в Москве, в нашем театре, нашем доме, идёт ремонт, — пояснил журналистам художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. – Но и польза таких гастролей, безусловно, есть. Я очень люблю не столичную публику: в регионах нет снобизма, зритель более непосредственный. К тому же, в регионах легче понравиться. Зрители не косятся друг на друга, боясь опростоволоситься, зааплодировав первым. Ещё один аспект – мы стали с артистами жить вместе, в одной гостинице, и поэтому видимся чаще».

Народный артист России отметил, что за время пребывания в столице Кузбасса успел прогуляться только по центру и посетить областной музей изобразительных искусств. Константину Райкину особенно понравилась выставка «Расколдовать Нильса» новосибирского художника Юрия Третьякова. Также артист рассказал, что познакомился с Евгением Гришковцом, когда режиссёр ещё работал в студенческом театре.

Константин Райкин подчеркнул, что имеет ряд претензий к тому, как поддерживают и продвигают культуру в целом и театр в частности. По его словам, нужно уделять больше усилий для того, чтобы поддержать театры и привлечь зрителя.

«Театр — это элитарное искусство. Элитарное в том плане, что по мировой статистике в любом городе мира, где есть театр, в него ходят не более 8% населения. Так устроены люди и так устроен мир. Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Не нужно думать, что если это настоящее, то обязательно все оценят. Нет, не все. Можно гениально играть и быть не востребованным. Это вопрос непростой – как сделать так, чтобы в театр ходили», — пояснил артист.

Напомним, 26 и 27 сентября кемеровчанам покажут спектакль «Лекарь поневоле». Главный герой постановки, Сганарель, лесоруб по профессии. Он плохо обошёлся с женой, и она в отместку распространяет слух, что Сганарель выдающийся врач, который «творит чудеса» только если его избивают. Однако герой не только успешно справляется со своим новым амплуа, но и помогает воссоединиться влюблённой паре.

28 и 29 сентября состоится моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом». Артист прочтёт со сцены свои любимые произведения Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама и других.