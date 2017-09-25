Константин Райкин прочтёт на сцене Кемеровского театра драмы свои любимые стихи

С 26 по 29 сентября на сцене Кемеровского областного театра драмы выступят артисты Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Кемеровскому зрителю покажут комедию по пьесе Мольера «Лекарь поневоле» и моноспектакль Константина Райкина «Своим голосом».

«Сатирикон» приезжает в Кемерово впервые, — рассказала Сибдепо завлит Кемеровского областного театра драмы Анна Резвова. — К нам артисты приезжают из Томска, где они показали эти же постановки. Томский зритель очень хорошо отзывается о спектаклях, поэтому, думаю, что и кемеровский тоже их примет.К тому же, Константин Райкин — очень талантливый артист, обладатель нескольких премий «Золотая маска», встреча с ним будет интересна аудитории».

26 и 27 сентября кемеровчанам покажут «Лекарь поневоле». Главный герой постановки, Сганарель, лесоруб по профессии. Он плохо обошёлся с женой, и она в отместку распространяет слух, что Сганарель выдающийся врач, который «творит чудеса» только если его избивают. Однако герой не только успешно справляется со своим новым амплуа, но и помогает воссоединиться влюблённой паре.

28 и 29 сентября состоится моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом». Артист прочитает со сцены свои любимые произведения Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама и других.

Стоит отметить, что гастроли театра «Сатирикон» пройдут в рамках проекта Министерства культуры РФ «Большие гастроли».