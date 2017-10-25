Короткую записку Эйнштейна продали за $1,56 млн на аукционе в Иерусалиме

Записку одного из основоположников современной теоретической физики, создателя теории относительности и квантовой теории Альберта Эйнштейна продали на аукционе за $1,56 млн. Торги прошли в Иерусалиме, пишет ТАСС.

Примечательно, что стартовая цена записки, в которой учёный отметил, что «тихая, скромная жизнь приносит больше радости, нежели гонка за успехом в постоянном возбуждении», составила $2 тыс. Также с молотка ушла вторая записка Эйнштейна с текстом: «Где есть воля, есть и путь». При начальной стоимости в $1 тыс. её продали за $240 тыс.

Обе записки на немецком языке исследователь написал в 1922 году в Японии. Он отдал их курьеру в отеле «Империал» в Токио.