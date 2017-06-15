Коровы затоптали 80-летнего британского мультимиллионера

Медики пытались реанимировать пенсионера, но им это не удалось.

Британского профессора и мультимиллионера Брайана Беллхауза затоптали коровы. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошёл утром 12 июня. Животные напали на 80-летнего мужчину, когда он проходил мимо деревенской церкви в Восточном Суссексе.

Местные жители, услышав крики учёного, вызвали «скорую» и полицию. Приехавшие врачи попытались спасти Беллхауза, однако им это не удалось.

По информации Life, пока не ясно, почему коровы так себя повели. Известно, что они возвращались с пастбища и были чем-то напуганы.

О Беллхаузе известно то, что ранее он преподавал в Оксфордском университете. Учёный был одним из основателей фармацевтической компании Powderject, которая занималась разработкой безыгольных инъекторов и производством вакцин от гриппа. В 2003 году американская корпорация Chiron купила фирму за $70 млн.

Напомним, это уже не первый британский богач, которого постигла нелепая смерть в 2017 году. Ранее в июне собака на тракторе сбила своего 70-летнего хозяина-мультимиллионера. Дерек Мид скончался от сердечного приступа после инцидента.