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Корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки Paint

Корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки Paint

Графический редактор Paint, выпущенный в 1985 году, признали устаревшим.

Корпорация Microsoft заявила о том, что прекращает поддержку графического редактора Paint. Программу разработали и выпустили в 1985 году, а в 2017 году её официально признали устаревшей. В новом обновлении для Windows 10 редактор уже не будет обновляться, но останется доступным для пользователей.

Также корпорация больше не будет выпускать обновления для Outlook Express и приложения Reader, сообщает «Интерфакс».

О том, будут ли эти программы присутствовать в последующих операционных системах, пока неизвестно. Напомним, в апреле 2017 года в Windows 10 появился новый редактор — Paint 3D. Но аналитики раскритиковали новинку. По их мнению, графический редактор слишком сложный для детей и не такой функциональный, как его предшественник.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://paintnet.ru

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