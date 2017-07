Корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки Paint

Корпорация Microsoft заявила о том, что прекращает поддержку графического редактора Paint. Программу разработали и выпустили в 1985 году, а в 2017 году её официально признали устаревшей. В новом обновлении для Windows 10 редактор уже не будет обновляться, но останется доступным для пользователей.

Также корпорация больше не будет выпускать обновления для Outlook Express и приложения Reader, сообщает «Интерфакс».

Even though I haven't used Windows in many years, I still have a soft spot for MS Paint. RIP #mspaint https://t.co/HzEtURUHZq pic.twitter.com/S89r7LX50u

— Sander Mak (@Sander_Mak) July 24, 2017