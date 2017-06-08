Красноярские специалисты нашли в кузбасском пломбире запрещённые вещества

Красноярские специалисты Российского института потребительских исследований (РИПИ) и двух центров стандартизации Сибирского федерального округа – ФБУ «Красноярский ЦСМ» и ФБУ «Кемеровский ЦСМ» проверили кузбасский пломбир в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью «Золотой резерв» на соответствие качества. Оказалось, что мороженое этой марки содержит в своём составе запрещённые фитостерины (растительные жиры — прим. Сибдепо). Они не опасны для здоровья человека, но влияют на качество продукта.

«Мороженое не опасно, мы столкнулись с обманом потребителя при помощи искажения информации о товаре. При использовании растительных жиров необходимо указывать «мороженое с заменителем молочного жира» с массовой долей жира не более 12%, а не мороженое пломбир», — цитирует «КоммерсантЪ» начальника отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского ЦСМ Татьяну Мельник.

Экспертизу специалисты провели в мае 2017 года. Мороженое проверили на химический состав, также на наличие жиров. Покупая такое лакомство горожане не навредят себе, но сделают одолжение производителю, который экономит на качестве товара.

Напомним, редакция Сибдепо оценила пломбир из кемеровских магазинов. В нашем рейтинге «Золотой резерв» занял второе место.