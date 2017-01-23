Кроссовер Creta бьёт рекорды продаж Hyundai в России

Эта модель стала второй по популярности после бессменного хита продаж — Solaris.

Корейский кроссовер Creta бьёт рекорды продаж Hyundai на российском авторынке. Новинка бренда с осени 2016 года показала отличный результат продаж и стала второй по популярности в модельном ряду компании, уступив лишь бессменному лидеру — Hyundai Solaris.

Как сообщает портал «Твоё авто«, по итогам 2016 года Solaris стал самым продаваемым авто в России (90 380 реализованных машин). Менее чем за полгода продаж в прошлом году кроссовер Creta нашёл 21 929 хозяев.

Отмечается, что в России Creta стала абсолютным чемпионом по высоким показателям качества и надёжности среди всех автомобилей Hyundai Motor Group. Цена на кроссовер стартует с 749 тысяч рублей. В самой дорогой комплектации Creta обойдётся в 1 174 900 рублей.