Крупный град уничтожил урожай и побил машины в Алтайском крае
Сотрудники МЧС предупреждали жителей региона о шторме.
В четверг, 22 июня, в дневное время сразу в нескольких населённых пунктах Алтайского края прошёл крупный град. Льдины размером с куриное яйцо побили стёкла домов, повредили машины и уничтожили урожай, сообщает Altapress.ru.
По словам очевидцев, на трассе Барнаул-Бийск градом выбивало стёкла автомобилей. Сотрудники МЧС предупреждали жителей региона о надвигающимся шторме.
«У нас градом повредило машину. Муж не успел до урагана поставить её в гараж. А в огороде от грядок ничего не осталось. Да и от картошки тоже», — поделилась впечатлениями с Сибдепо жительница села Полковниково.
Крупный град прошёл в соседнем регионе в 13:30. О пострадавших пока ничего неизвестно.
Видео: http://altapress.ru
Фото: http://vk.com / «Barnaul 22», http://altapress.ru