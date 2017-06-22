Крупный град уничтожил урожай и побил машины в Алтайском крае

В четверг, 22 июня, в дневное время сразу в нескольких населённых пунктах Алтайского края прошёл крупный град. Льдины размером с куриное яйцо побили стёкла домов, повредили машины и уничтожили урожай, сообщает Altapress.ru.

По словам очевидцев, на трассе Барнаул-Бийск градом выбивало стёкла автомобилей. Сотрудники МЧС предупреждали жителей региона о надвигающимся шторме.

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«У нас градом повредило машину. Муж не успел до урагана поставить её в гараж. А в огороде от грядок ничего не осталось. Да и от картошки тоже», — поделилась впечатлениями с Сибдепо жительница села Полковниково.

Крупный град прошёл в соседнем регионе в 13:30. О пострадавших пока ничего неизвестно.