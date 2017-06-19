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Крупный киберфестиваль Good Line Open пройдет в Новокузнецке

Крупный киберфестиваль Good Line Open пройдёт в Новокузнецке

Мероприятие состоится в ДК «Алюминщик».

В субботу  24 июня  с 12:00 до 20:00 в новокузнецком ДК «Алюминщик» пройдёт финал крупнейшего за Уралом киберспортивного фестиваля Good Line Open 2017 Novokuznetsk. Организатор — лидер интернет-рынка Кузбасса Good Line.

Всех пришедших на главное киберсобытие Сибири ждут:

— Гранд-финалы по World of Tanks, Dota 2 и CS: GO на большом экране, в которых сразятся сильнейшие команды, прошедшие отбор. Общий призовой фонд — 120 тысяч рублей;
— Турниры для зрителей по FIFA 17, Hearthstone и Mortal Kombat X;
— Косплей-шоу;
— Бесплатные игровые зоны. Все желающие испытают популярные развлечения: GyroScooter, Just Dance, Sony PlayStation VR и другое.

Все зрители примут участие в лотерее. Будет разыграна приставка Sony PlayStation 4 и десятки других подарков.

Вход свободный! Подробности на официальном сайте www.goodlineopen.ru.

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