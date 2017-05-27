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Крымский министр призвал родителей оставить детей в Крыму и ехать в Турцию

Чиновник считает, что детям предпочтительнее отдыхать на Крымском побережье.

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий выступил с агрессивным обращением к жителям России, предпочитающим летом отдыхать за границей.

«Слышьте, родители, езжайте в Турцию, Египет, куда хотите. Детей отправьте в Крым! Их здоровье — будущее нации. Вы не думаете о своем здоровье — езжайте туда, на халяву пейте, гуляйте, а детей отправьте сюда, чтобы они дышали нашим воздухом, купались и так далее», цитирует чиновника портал Lenta.ru.

Чиновник уверен, что в пансионатах, санаториях и летних лагерях Крыма детский отдых значительно комфортнее, чем в зарубежных отелях. Ранее он неоднократно заявлял, что на полуострове «вполне могут научить Турцию качественному сервису». Все негативные отзывы об отдыхе в Крыму он приписывает людям, которые «не были здесь с советских времён». Сейчас же, по его словам, значительно продвинулся вперёд.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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