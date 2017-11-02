«Купи за тысячу»: мошенники в Сети продают кузбассовцам справки об отсутствии судимости

В Кузбассе мошенники нашли новый способ, как заработать на доверчивых горожанах. В Сети появились объявления о продаже справок об отсутствии судимости. Купить такой документ желающим предлагают всего за тысячу рублей, в то время, когда эту же справку можно легально получить в информационном центре ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Прежде чем представить клиенту справку об отсутствии судимости, мошенники запрашивают у них все личные данные. А вот справку, даже поддельную, предоставляют не каждый раз.

В пресс-службе ГУ МВД РФ Сибдепо пояснили, что получить легальный документ можно в информационном центр МВД РФ по Кемеровской области. Для этого необходимо оформить заявление на получение документа на портале Госуслуги.

В ведомстве пояснили, что справка об отсутствии судимости является обязательным документом при трудоустройстве на некоторые должности. Например, кузбассовцы, имеющие судимость, не смогут работать с детьми. С начала 2017 года органы внутренних дел региона выдали местным жителям более 100 000 таких документов. Запросить справку могут не только жители России, но и иностранцы даже без гражданства.

Чтобы получить справку, нужно сделать следующие манипуляции:

через единый портал предоставления государственных услуг gosuslugi.ru;

через многофункциональные центры;

непосредственно в Информационном центре ГУ МВД России по Кемеровской области;

через территориальные органы МВД России по Кемеровской области.

Срок подготовки справки с момента регистрации заявления составляет 30 дней. В случает, если у вас нет личного кабинета на портале Госуслуги, сотрудники полиции помогут его завести и активировать.