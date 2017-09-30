Кузбасовцам предлагают научиться создавать дизайн интерьера

Школа-студия дизайна «ПроДекор» (г. Новосибирск) теперь в Кемерове и приглашает жителей областного центра и соседних городов, личностей творческих и неравнодушных к интерьеру, погрузиться в престижную профессию декоратора интерьеров.

Стартует набор на экспресс-курс «Первый шаг в интерьер». Курс рассчитан на слушателей, которые только начинают изучать декорирование и дизайн помещений, а также для людей, испытывающих необходимость в получении базовых знаний в области дизайна интерьера в сжатые сроки, для использования полученных навыков в личных (непрофессиональных) целях.

Начало занятий: 21 октября в 11:00. Программа учебного курса рассчитана на 3 дня (занятия проводятся по субботам), состоит из 8 лекций по 2 астрономических часа с перерывом на кофе-брейк.

«Принципы школы–студии основаны на идее гармонии. Обучение в школе тесно связано с практикой, — рассказали в школе-студии. – Преподаватели студии выполняют индивидуальные проекты и делятся опытом со студентами, что очень важно для понимания профессии «изнутри»».

Вот уже 10 лет школа-студия дизайна «ПроДекор» обучает и выпускает, вдохновляет и заряжает энергией, помогает и наставляет на путь истинный всех тех, кому интересен дизайн интерьера и всё, что с ним связано. Более 500 человек в г. Новосибирск доверили своё дизайн-образование преподавателям школы-студии «ПроДекор». И теперь пришло время расширять границы.

В рамках курса студенты будут изучать современные и классические стили интерьера, получат ответы на вопросы: «С чего начинать, где брать идеи, на кого ровняться?», познакомятся с колористикой и архитектурой пространства, узнают, как сделать квартиру красивой еще без мебели, что можно и чего нельзя делать при перепланировке.

Стоимость экспресс-курса составляет 14 500 рублей, однако возможна оплата в рассрочку. По окончании курса выдается сертификат.

Стоит отметить, что максимальное количество учащихся – 15 человек, поэтому следует поспешить с бронированием мест.

А профессионалов своего дела, дизайнеров, за плечами которых не один реализованный проект, желающих быть в курсе современные тенденции в дизайне интерьера и повысить профессиональный уровень, приглашают на мастер-классы.