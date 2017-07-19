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Кузбасс начал поставлять в Монголию утеплители из каменной ваты

Кузбасс начал поставлять в Монголию утеплители из каменной ваты

Продукцию юргинского «Завода ТЕХНО» будут применять для тепло- и звукоизоляции при строительстве зданий.

Юргинский «Завод ТЕХНО» начал поставлять в Монголию негорючий утеплитель из каменной ваты. Данный материал используют при строительстве зданий для тепло- и звукоизоляции при строительстве жилья и объектов социального значения.

«Благодаря выгодному географическому положению, у завода сформирована широкая партнерская сеть. Мы осуществляем поставки в Красноярский Край, Хакасию, Алтай, Новосибирскую, Иркутскую, Кемеровскую и Томскую области. Экспортные партнеры — Казахстан, а теперь и Монголия. В настоящее время в Монголию отгружено уже несколько вагонов продукции. Планируем наладить в течение 2017 года регулярные поставки», — рассказал директор «Завода ТЕХНО» в Юрге Дмитрий Салихов.

«Завод ТЕХНО» начал работать в 2008 году. Там производят экологически безопасные материалы, на территории завода есть собственный комплекс по переработке отходов, очистке воды и воздуха. Вся продукция завода сертифицирована и соответствует мировым стандартам. Мощность завода составляет более 1 000 000 кубических метров утеплителя в год.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Пресс-служба направления «Минеральная изоляция».

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