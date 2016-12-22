По итогам января – октября 2016 года Кемеровская область заняла седьмую позицию в СФО по уровню оплаты труда .

По итогам января – октября 2016 года Кузбасс не вошёл в топ-5 регионов Сибири по уровню средней зарплаты. В этот период жители области зарабатывали 29 056 рублей. С соответствующим показателем Кемеровская область стала седьмой в СФО.

По информации Новосибирскстата, больше всего в Сибири получали жители Красноярского края – 37 181 руб. Второе и третье места заняли Томская (34 700 руб.) и Иркутская области (34 030 руб.).

Отмечается, что самый низкий уровень оплаты труда зафиксировали в Алтайском крае (20 454 руб.), который в итоге занял 12 место. За указанный период средняя заплата в СФО составила 30 507 руб.