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Кузбасс
Кузбасс «обогнал» пять регионов СФО по уровню средней зарплаты

Кузбасс обогнал пять регионов СФО по уровню средней зарплаты

По итогам января – июля регион остался на седьмой позиции с показателем в 31 963 рубля.

В январе – июле 2017 года среднемесячная начисленная зарплата в Кузбассе составила 31 963 рубля. С таким показателем область осталась, как и ранее, на седьмой позиции среди регионов Сибирского федерального округа. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

Больше всего в СФО зарабатывали жители Красноярского края – 39 868 рублей. При этом самую низкую зарплату эксперты зафиксировали в Алтайском крае – 21 837 рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что за год в Кузбассе средняя зарплата выросла на 7,6%. По итогам семи месяцев 2017 года в регионе больше всего получали сотрудники сферы «Научные исследования и разработки» – 53 637 руб.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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