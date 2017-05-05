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Кузбасс опустился в рейтинге регионов Сибири по уровню зарплаты на 7 место

Кузбасс опустился в рейтинге регионов Сибири по уровню зарплаты на 7 место

В январе – феврале 2017 года жители области в среднем зарабатывали 29 825 рублей.

Новосибирскстат опубликовал данные о среднемесячной начисленной зарплате, которую получали жители сибирских регионов в первые два месяца 2017 года. Так, за этот период кузбассовцы в среднем зарабатывали 29 825 рублей. С таким показателем регион не смог остаться на шестой позиции, как это было по итогам января, и опустился на седьмое место. Его «обогнала» Новосибирская область, где средняя зарплата достигла 30 131 рубль.

Как всегда больше всего в Сибирском федеральном округе зарабатывали жители Красноярского края – 35 866 рублей, Томской (35 010 руб.) и Иркутской областей (34 037 руб.). При этом самые низкие зарплаты специалисты зафиксировали в Республике Алтай – 23 450 рублей, и Алтайском крае – 20 232 рубля.

Напомним, что в феврале в Кузбассе среднемесячная начисленная заработная плата составила 29 590 рублей. Согласно данным Кемеровостата, самый высокий уровень оплаты труда был у занятых в производстве химических веществ и химических продуктов – 63 245 рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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