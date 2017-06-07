Кузбасс опять штормит: 8 июня ожидается сильный ветер и град

На наш регион начнёт действовать циклон, который сейчас находится в Екатеринбурге.

В четверг, 8 июня, в Кузбассе пройдут сильные дожди, грозы, возможен град и усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду. Сотрудники ГИБДД совместно с синоптиками кемеровского Гидрометцентра предупреждают жителей региона о надвигающимся шторме.

«Завтра Кузбассе попадёт под влияние циклона, который сейчас находится в Екатеринбурге, но уже начинает надвигаться на нашу область. 8 июня воздух прогреется до +15, +20°С. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град и сильный ветер», — рассказала Сибдепо пресс-секретарь кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В связи со штормовым предупреждением Госавтоинспекция Кемеровской области просит участников движения быть более внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется отказаться от использования личного транспорта, а если это невозможно — выбирать максимально безопасную скорость движения и интервал до впереди идущих транспортных средств с учётом погодных условий.

Пешеходам следует не забывать о том, что во время дождя видимость на проезжей части значительно ухудшается. Переходить дорогу нужно строго по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что водитель вас видит и пропускает.

Напомним, 1 июня в Кемерове ветром повалило десятки деревьев, побило автомобили и перевернуло батут, на котором находился ребёнок. Юный кемеровчанин травмировался.