Кузбасс получит 1,25 млрд рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 34 субъекта РФ получат межбюджетные трансферты в размере 30 млрд рублей. Конкретно Кемеровской области предоставят 1,25 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в сообщении.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».