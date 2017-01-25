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Кузбасс

Кузбасс получит 1,25 млрд рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» 34 субъекта РФ получат межбюджетные трансферты в размере 30 млрд рублей. Конкретно Кемеровской области предоставят 1,25 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в сообщении.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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