Кузбасс попал в топ-20 российских регионов по объёму рынка легковых авто с пробегом

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг российских регионов по объёму рынка «легковушек» с пробегом в 2016 году.

«Согласно исследованию, за 2016 год объём вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5 млн 193,2 тыс. единиц, показав тем самым рост на 6% к результату прошлого года (4 млн 897,8 тыс. шт.)», — сообщили в «Автостате».

Кузбасс оказался на 18 позиции. По итогам минувшего года в области продали 91,9 тысяч подержанных машин. Отметим, что в конце 2015-го была зафиксирована меньшая цифра – 83,8 тысяч.

На первом и втором месте рейтинга находятся российская столица (326,9 тыс. шт.) и Московская область (302,7 тыс. шт.) соответственно. Первую тройку замыкает Краснодарский край (247,3 тыс. шт.).

На последнем — 40 — месте рейтинга находится Курская область (42,2 тыс. шт.).