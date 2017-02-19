Кузбасс попал в топ регионов России с высоким уровнем посещения детсадов

68,1% детей в возрасте от одного года до шести лет в Кемеровской области ходят в дошкольные учреждения.

Издание «Байкал-Daily» составило рейтинг, основываясь на данных Росстата за 2015 год об охвате дошкольным образованием детей до шести лет. Также в рейтинге отмечена обеспеченность регионов местами в детских садах и доступности дошкольного образования для мальчиков и девочек в возрасте от трёх до семи лет. Кемеровская область попала в топ регионов страны, где отмечены высокие показатели охвата.

На первом месте оказался Чукотский автономный округ. В регионе на 1000 детей приходится 1066 мест в детских садах. В этом автономном округе 91,9% дошкольников в возрасте от одного года до шести лет ходят в детсады. Вторую строчку рейтинга занимает республика Коми. Там охват дошкольного образования среди детей до шести лет составляет 85,9%. На третьем месте оказалась Новгородская область. В этом регионе 85,5% детей посещают дошкольные учреждения.

Кемеровская область занимает 45 строчку рейтинга. В нашем регионе охват посещаемости детей составляет 68,16%. Соседние регионы – Алтайский край и Республика Алтай попали в Топ-15 самых неблагополучных регионов по охвату дошкольного образования. В республике Алтай показатель посещаемости составляет 53%, а в Алтайском крае — 60,5%. Самый маленький охват детей дошкольным образованием отмечен в Ингушетии — 17,4%.