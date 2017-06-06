Кузбасс стал первым в СФО по отгрузке собственной продукции за первый квартал 2017

В прошлом году наш регион был вторым в Сибири за аналогичный период времени.

Согласно данным Росстата, за первый квартал 2017 года Кузбасс стал первым в Сибирском федеральном округе по отгрузке всеми видами транспорта собственной продукции. Также наш регион занял восьмое место в стране. В прошлом году за аналогичный период времени Кемеровская область была второй в рейтинге СФО и 13 в России.

«Перевозка грузов железной дорогой за январь—апрель этого года достигла 86,8 млн тонн – прирост к соответствующему периоду прошлого года на 8,5 %. В том числе погрузка каменного угля увеличилась до 74,7 млн тонн (плюс 9,5 %)», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В этом году грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 6% (в сравнении с показателями прошлого года) и составил 19,4 млрд тонно-километров.