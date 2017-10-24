Кузбасс стал седьмым в Сибири по уровню безработицы

При этом по численности рабочей силы регион занял третью позицию.

По итогам III квартала 2017 года уровень безработицы в Кемеровской области составил 7,4%. С таким показателем регион стал седьмым в Сибирском федеральном округе, значительно обогнав Республику Тыва (18,9%), но сильно уступив Республике Хакасия (4,9%).

При этом по численности рабочей силы Кузбасс стал третьим. В регионе этот показатель составил 1349,9 тыс. чел. А уровень занятости в области был на уровне 61,7%.

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам июня – августа 2017 года Кузбасс занял третье место в СФО по числу занятого населения. Тогда уровень уровень занятости в регионе был меньше – 61,5%.