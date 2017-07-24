Кузбасс стал седьмым в Сибири по уровню средней зарплаты

Больше всех в СФО в январе – мае 2017 года зарабатывали жители Красноярского края.

По итогам января – мая 2017 года Кузбасс занял седьмую позицию среди регионов Сибирского федерального округа по уровню средней заработной платы. Ранее Сибдепо сообщал, что в этот период жители Кемеровской области в среднем получали 31 540 рублей.

По информации Новосибирскстата, лидером этого зарплатного рейтинга стал Красноярский край, в котором средний заработок достиг 38 431 рубля. Вторую и третью позиции заняли Томская (37 213 руб.) и Иркутская области (36 446 руб.) соответственно.

На 416 рублей больше кузбассовцев зарабатывали жители Новосибирской области. При этом самая низкая средняя зарплата в Сибири была в Республике Алтай – 24 518 рублей.

Напомним, что по итогам января – апреля 2017 года Кемеровская область стала также седьмой в СФО по уровню средней зарплаты. Тогда в Кузбассе она составила 30 807 рублей.