Культура
Кузбасс
Кузбасс вошёл в топ-10 регионов России по темпам развития культуры

Кузбасс вошёл в топ-10 регионов России по темпам развития культуры

Работу субъектов оценивали по ряду показателей, которые разработали в Минкультуры РФ вместе с экспертами.

Кузбасс вошёл в топ-10 регионов России по темпам развития культуры. Соответствующий диплом вручила начальнику областного департамента культуры и национальной политики Ларисе Зауэрвайн заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

В пресс-службе региональной администрации рассказали, что работу субъектов оценивали по ряду показателей, которые разработали в Минкультуры РФ вместе с экспертами. Одним из критериев стало качество предоставляемых услуг населению.

Также в десятку регионов попали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В АКО добавили, что в сфере культуры Кузбасса заняты более 15 тыс. человек. 275 из них удостоены почётных званий Российской Федерации «заслуженный» и «народный».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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