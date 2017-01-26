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Кузбасс
Кузбасс вошёл в топ-5 регионов России, в которых меньше всего подорожали товары

Кузбасс вошёл в топ-5 регионов России, в которых меньше всего подорожали продукты

В декабре 2016 года в области зафиксировали минимальную стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Сибири.

По итогам декабря 2016 года Кузбасс вошёл в топ-5 регионов, в которых меньше всего подорожали товары и услуги. Индекс потребительских цен в области составил 0,1%. Также в такой список российских субъектов попали Севастополь, Удмуртия, Ингушетия и Чувашия.

Согласно данным, опубликованным в сборнике Росстата «О социально-экономическом положении России», больше всего товары и услуги подорожали в Кабардино-Балкарской Республике (1,3%) и Адыгее (0,9%).

Отмечается, что за указанный период в Кемеровской области зафиксировали минимальную стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг среди регионов СФО (12084 руб.). Максимальное значение этого параметра было в Республике Алтай – 15 551 руб.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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