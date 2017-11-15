Кузбасс возглавил топ-5 регионов России по заболеваемости ВИЧ

За январь – сентябрь 2017 года в области на 100 тысяч населения зарегистрировали 144,93 случая новых заражений.

В Роспотребнадзоре составили топ-5 регионов России по заболеваемости ВИЧ. Рейтинг возглавил Кузбасс. Как пишут «Известия», за январь – сентябрь 2017 года в Кемеровской области на 100 тысяч населения зарегистрировали 144,93 случая новых заражений. При этом среднероссийский уровень составляет 44,53 случая новых заражений на 100 тысяч населения.

Вторую позицию топа заняла Иркутская область (110,74 случая на 100 тысяч населения), а третью – Тюменская (110,2). На четвёртом и пятом месте расположились Новосибирская область (108,37) и Пермский край (103,99) соответственно.

При этом издание отмечает, что в целом в регионах число новых заражённых ВИЧ снижается. Например, в Кузбассе в январе – сентябре 2017 года количество выявленных инфицированных снизилось на 12,4%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.